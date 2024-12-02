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Bolu Yaylalarında Kış Manzarası: Yeşil ve Beyazın Büyüsü

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Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından yaylalar, yeşil ağaçlar ve beyaz kar örtüsüyle muhteşem bir görüntü oluşturdu. Abant bölgesindeki kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı.

Bolu'nun yaylalarından kış güzelliği: Bir yanı yeşil, bir yanı beyaz örtü

BOLU - Bolu'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yaylalar güzel görüntüler oluşturdu. Bir yanı yeşil ağaçlar, bir yanı ise beyaz örtü olan yaylalar görenleri mest etti.

Bolu'da bir hafta önce 3 gün aralıksız şekilde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Abant bölgesindeki yaylalarda kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaşmıştı. Güneşli seyreden hava şartları dolayısıyla kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye kadar düştü. Beyaz örtüyle kaplanan Örencik Yaylası'nda kış güzelliği yaşanıyor. Bir yanında yeşil ağaçlar bulunan, bir yanında ise beyaz örtü olan yaylalar görenleri mest etti. Oluşan manzara dron ile havadan da görüntülendi.

Bolu Yaylalarında Kış Manzarası: Yeşil ve Beyazın Büyüsü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Güncel
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