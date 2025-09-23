Bolu Yangın Davasında Yakınlarını Kaybedenlerin Umutlu Beklentileri

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybedenler, davaya ilişkin açıklamada bulundu.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen davanın 2. duruşmasında ara kararın açıklanmasının ardından, yangında oğlu Mert, gelini Duygu, torunları Doğa ve Mavi Doğan'ı kaybeden Uğurtan Doğan, gazetecilere, hayatını kaybeden 78 canın hepsinin çok değerli olduğunu söyledi.

Doğan, bu davadan istedikleri gibi bir kararın çıkacağı konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Burada 78 canımız geri gelmeyecek ancak en azından yüreğimize su serpecek. Ama ondan da önemlisi, Türkiye'de emsal olabilecek bir kararın çıkmasını umuyoruz, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu davanın, işletmeler ve kamu kurumlarının kendilerine çekidüzen vermesi açısından da önemli olduğunu dile getiren Doğan, "Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili henüz bir dava birleşmesi söz konusu olmadı. Onlarla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Onları da umutla bekliyoruz. Sorumluların mutlaka ve mutlaka adil şekilde yargılanıp gereken en ağır cezayla cezalandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yangında eşi Ceren ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan ise yangında yakınlarını kaybedenlerin, büyük bir aile olduğunu söyledi.

Ara kararda tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmedilmesinin önemli olduğunu belirten Doğan, "Daha da önemlisi, yeni giren deliller ışığında ve daha sanık sandalyesine oturmamış diğer sanıkların gelmesiyle mütalaanın değişeceğine veya hakim heyetinin kesinlikle doğru karar vereceğine eminiz. Adaletin yerini bulacağına eminiz. Bu karar sadece içimize su serpecektir." dedi.

Doğan, ömürlerinin sonuna kadar 78 can için mücadelelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yangında oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan da celse arasında mahkemeye sunulan mütalaanın "eksik" olduğunu düşündüklerini söyleyerek, "Mütalaada daha önce iddianamede 'olası kast'la yargılanması istenen 13 sanık, 7 sanığa düşmüş durumda. Dosyaya yeni giren deliller var ve bu olası kastla yargılanan sanıkların lehine herhangi bir gelişme yok. Dolayısıyla buna zaten itiraz ediyoruz." diye konuştu.

Kotan, ikinci eksikliğin ise ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri hakkında dava açılmamış olması olduğu görüşünü dile getirerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi bilirkişi raporunda birinci dereceden etkili bulunan kurum ve kuruluşlarının buraya ait sorumlularının dosyaya dahil edilmemiş olması. Bunu çok ciddiyetle takip ediyoruz. Bir an önce dosyaların birleştirilmesi gerektiğini, adil yargılama yapılması için bunun şart olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, ara kararında, muhasebe personeli Mehmet Salun'un tutuklanmasına ve diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, bazı sanıklar yönünden "konutu terk etmeme" şeklindeki ve diğer adli kontrol hükümlerinin devamı ile zararı gidermek istediğini beyan eden sanıklara 15 gün süre verilmesini kararlaştırmıştı.

Duruşma, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek, 27 Ekim'e ertelenmişti.