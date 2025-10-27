Bolu Yangın Davasında Adalet Beklentisi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenlerin yakınları, davada adaletin tecelli edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen davanın 3. duruşması öncesinde açıklama yapan, yangında vefat eden Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, uzun ve zorlu soruşturma sürecinden sonra yine aylar süren yargılama sürecinin devam ettiğini, bu süre boyunca herkesin huzurunda, kamuoyunun gözü önünde adil ve tarafsız yargılama süreci izlediklerini söyledi.

Artık karar aşamasına geçildiğini belirten Gençbay, bugün müştekiler, vekilleri, sanıklar ve müdafilerinin mütalaa hakkındaki son sözlerini söyleyeceklerini, ardından yüce adaletin tecelli edeceğini ifade etti.

Gençbay, burada verilecek kararın sadece Bolu'da değil, Türkiye'de bütün bu olaylara emsal karar olmasını beklediklerini vurgulayarak, "Vicdanlara hitap edip, vicdanlarda yerini bulmasını bekliyoruz. Bu karar verildikten sonra, annelerin adaleti mahşerde aramayacağı, bu dünyada da adaletin tecelli edilebileceğini göreceğimiz karar olacağını düşünüyoruz. Yoğun yargılama sürecinin sonunda temennimiz odur. Yargılama sürecindeki tarafsız adil yargılamanın karar aşamasındaki duruşmada da devam edeceğine ve bütün kamuoyunun beklentilerini karşılayacak bir karar çıkacağına inancımız tamdır." diye konuştu.

Kimi kamu görevlilerinin bu davada yargılama aşamasına dahil edilmediğine dikkati çeken Gençbay, "Bunlarla ilgili müracaatlarımız vardı. Bu müracaatlarımız Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından maalesef olumsuz karşılandı. Bu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni verilmedi ancak çok şükür ki Turizm Bakanlığının soruşturma izni vermeme kararına, Danıştay nezdinde başsavcılığımızla yapmış olduğumuz itiraz görüşüldü ve birinci dairemiz bakan yardımcısı hariç diğer tüm kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermeme kararını kaldırarak soruşturma izni verip dosyayı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi." ifadelerini kullandı.

Gençbay, ceza soruşturmasının aynı zamanda disiplin soruşturmasını da gerektirdiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Soruşturma izni verilen kamu görevlileri bu olayla ilgili etkili ve yetkili makamlarda bulunan kamu görevlileridir. Dolayısıyla, soruşturma izni verilmiş ve bizim de bu konuda müracaatımız olmasına rağmen, bu kişiler hakkında disiplin soruşturması açılıp hem adli hem idari soruşturmanın selameti açısından açığa alınmamış, hala görevlerinde bulunmaya devam etmişlerdir. Sayın Başsavcılık bunlarla ilgili soruşturmada delillerin toplanmasıyla ilgili yazışmayı, bilgiyi, belgeyi, bu kişilerin işgal ettikleri makamlardan isteyecekler. Nedir onlar? İşte İşletmeler ve Yatırımlar Genel Müdürlüğü. Bu denetimden sorumlu genel müdürlük. Buradan isteyeceği bilgi ve belgeleri bu genel müdürlüğün başında bulunan ve soruşturma izni verilen kişi verecek Sayın Başsavcılığa. Bu kişilerin bu bilgileri, bu delilleri karartmayacağına ilişkin nasıl bir rahatlık içerisinde olabiliriz?"

"78 canın adına inşallah hayırlı sonuç almayı temenni ediyoruz"

Yangında kardeşi Nergis Yıldız ve eniştesi Kürşat Yıldız'ı kaybeden Figen Ergin de hala canlarının yandığını ancak adaletin tecelli edeceğine inandıklarını kaydetti.

Yangında hayatını kaybedenlerin geri gelmediğini dile getiren Ergin, "Peşini bırakmayacağız. Elbet buna sebep verenler cezalarını çekecekler diye ümit ediyoruz. Adalete sığınıyoruz." dedi.

Nergis Yıldız'ın diğer ablası Nalan Küçükler ise yangına sebep olanların hak ettikleri cezayı bulmalarını istediklerini vurgulayarak, "Sonuç itibariyle giden geri gelmiyor. İnşallah çok iyi bir sonuç bekliyoruz. Hakimimizin vereceği kararlar çok önemli kararlar. İnşallah hepimiz adına, 78 canın adına hayırlı bir sonuç almayı temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut, önceki duruşmada savcılığın esasa ilişkin mütalaasını verdiğini, bugün tarafların mütalaaya karşı beyanlarını sunacaklarını hatırlattı.

Bir kısım müştekilerle ve sanık taraflarının kovuşturmanın genişletilmesi yönünde talepleri olduğuna işaret eden Barut, "Özellikle bildiğiniz gibi soruşturma izni verilen bakanlık personelinin de davayla birleştirilmesi isteniyor. Birleştirip birleştirilmeyeceği, karar çıkıp çıkmayacağı hakimin takdirinde." ifadelerini kullandı.

Barut, eğer kovuşturmanın genişletilmesi talebi yerinde olmazsa duruşmanın ikinci veya üçüncü gününde kararın çıkacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.