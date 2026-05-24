Bolu için kuvvetli sağanak uyarısı

Bolu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün 13.00-23.00 saatleri arasında yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yıldırım, ani sel, su baskını ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktarıldı.