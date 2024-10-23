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Bolu ve Kocaeli'de Sis Etkisi: Görüş Mesafesi Düştü

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Bolu ve Kocaeli'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Bolu Dağı kesiminde trafik aksadı, Kocaeli'nde ise bazı evler silüet görüntüsü verdi.

Bolu ve Kocaeli'de sis etkili oldu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesinin azalması sonucu ulaşım aksadı.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kocaeli'de bazı evler silüet görüntüsü verdi

Kocaeli'ni bazı bölgelerinde sis etkisini gösterdi. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren İzmit ilçesinin yüksek kesimleri ile deniz kıyılarının bir bölümünde yer yer sis görüldü. Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi.

Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı.

Bolu ve Kocaeli'de Sis Etkisi: Görüş Mesafesi Düştü
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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