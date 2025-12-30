Haberler

Bolu ve Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara

Güncelleme:
Bolu ve Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Aralık 2025'te eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli personel ile kreş ve anaokuluna giden çocukların ebeveynleri idari izinli sayılacak.

Bolu ve Karabük'te, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

Bolu ve Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak dün ve bugün de eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
