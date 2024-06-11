Bolu ve Düzce'de Sıcak Havaya Karşı Serinleme Yöntemleri

Bolu'da sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenler travertenlerdeki havuzlara girdi, Düzce'de seyisler atlarına soğuk suyla duş aldırdı.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi geçtiği Bolu'da kent sakinleri, merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Akkayalar Travertenleri'nde vakit geçirdi.

Serinlemek isteyen her yaştan kişi, travertenlerdeki havuzlarda girdi, keyifli vakit geçirdi.

Düzce'de de etkisini gösteren sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yarış atlarının yetiştirildiği çiftlikte görev yapan seyisler, 38 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle eğitimlerini tamamlayan atlara soğuk suyla duş aldırdı.

Seyis Hazar Demirkaynak, AA muhabirine, son iki gündür yüksek seyreden sıcaklıkların hayvanları olumsuz etkilediğini belirtti.

Eğitimleri sırasında atların bunaldığını anlatan Demirkaynak, "Havalar aşırı sıcak. Atlarımızı zor çalıştırıyoruz. Ahırda bile çok terliyor ve sürekli soğuk su ile yıkıyoruz. Hayvanları dışarıya salamıyoruz. Sabah ve akşam serininde dışarıya bırakıyoruz." dedi.