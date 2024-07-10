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Bolu ve Düzce'de sağanak yağış etkili oldu

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Bolu ve Düzce'de yaşanan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bolu kent merkezinde en işlek cadde boşalırken, Düzce'de ise su birikintileri oluştu. İstilli köyünde mahsur kalan kedi yavrusu ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bolu ve Düzce'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bolu kent merkezinde öğle saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.

Yoğun yağışla kentin en işlek İzzet Baysal Caddesi'nin boşaldığı görüldü.

Bazı kişiler sağanaktan şemsiye yardımıyla korunmaya çalışırken, bazıları da saçakların altına sığındı.

Düzce

Düzce'de kent merkezinin 5 kilometre güneyindeki İstilli, Paşakonağı, Bahçeköy ve Mamure köylerinde de sağanak etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalananların ıslandığı, yollarda su birikintileri oluştuğu, bazı iş yerlerine az miktarda su girdiği görüldü.

Öte yandan İstilli köyünde yağmurdan korunmak için bir ağaca çıkarak mahsur kalan kedi yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce kedi Bolu Yaşam Güncel Haberler

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