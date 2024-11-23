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Bolu ve Düzce'de Kar Yağışı Ulaşımda Aksamalar Yarattı

Bolu ve Düzce'de Kar Yağışı Ulaşımda Aksamalar Yarattı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ve D-100 kara yolunun Düzce geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Otoyolda bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle ulaşım durdu. Bölgedeki ekipler, yolun ulaşılabilirliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.

Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için çalışma yürütüyor.

Bolu kent merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, yağış etkisini sürdürüyor.

Düzce

D-100 kara yolunun Düzce kesimi, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda kar yağışı etkisini artırdı.

Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahlarda dikkatli ve yavaş ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolunun Kemikli rampaları, Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek bölgeleri beyaza büründü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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