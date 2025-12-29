Haberler

Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu ve Düzce'de 4 gündür süren kar yağışı sonucunda kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Araçlar karla kaplanırken, belediye ve özel idare ekipleri karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde 4 gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının kent merkezinde 50 santimetreyi geçmesiyle park halinde bulunan araçlar karla kaplandı. Vatandaşlar, araçlarını fırça ve kürek yardımıyla temizledi.

Tunahan Havesker, AA muhabirine, Bolu'da uzun yıllardır bu kadar kar yağışı görmediğini, karla kaplanan aracını temizlemeye çalıştığını söyledi.

Düzce

Düzce'de de kent merkezinde belediye, köylerde ise il özel idaresi ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

Kenti çevre illere bağlayan Kuzey Çevre Yolu ile D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak ve Kurtsuyu mevkilerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
Nepal'de eski rap şarkıcısı Shah, genel seçimler için başbakan adayı oldu

Eski rap şarkıcısı, genel seçimler için başbakan adayı oldu
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp