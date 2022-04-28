Bolu Valisi Ümit, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yaşayan Roman vatandaşlarla iftar yaptı.

Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar yemeğine, Vali Ümit'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Konuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu Genç Romanlar Derneği Başkanı İsmail Demir, Bolu Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Umur Can, kurum amirleri ve Roman vatandaşlar katıldı.

İftar yemeğinin ardından konuşan Vali Ümit, Roman vatandaşların sorunları ve isteklerinin yapılan toplantılarla belirlendiğini ifade ederek, en çok karşılaşılan sorunların başında Konut, iş ve eğitim geldiğini dile getirdi.

Konut sorununun çözülmesi için TOKİ ile bazı görüşmeler yapıldığını aktaran Ümit, konut sorununun çözümü ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ümit, konut sorunundan önce iş ve eğitim sorunlarının geldiğini de vurgulayarak, iş olmadan, para kazanmadan konutların giderlerinin karşılanamayacağına dikkati çekti.

Ayrıca, Roman vatandaşların iş sorunları için İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi Meslek Edindirme Kurslarına başvurabileceğini anlatan Ümit, hayvancılıkla uğraşanların sorunları için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, eğitim sorunları için de Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli talimatları verdiğini belirtti.

Ayrıca Roman vatandaşların çocuklarının okullarda sorunlar yaşadığı yönünde şikayetler olduğunu da dile getiren Ümit, bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışma başlattığını kaydetti.