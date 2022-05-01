Bolu Valisi Ümit, Ramazan Bayramı'nı kutladı

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ümit, mesajında, inanç ve kültür dünyasında her zaman müstesna yeri olan rahmet ve mağfiret ayı ramazanın huzur ve bereketine bir kez daha ulaşarak birlik ve beraberlik içerisinde bayrama kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Müslümanların hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun özü olan bir inancın mensupları olduğuna vurgu yapan Ümit, şunları kaydetti:

"Kadim tarihimize bakıldığında şanlı ecdadımızın adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışıyla hüküm sürdüğü tüm coğrafyalarda, dil, din, etnik köken gibi hiçbir ayrım yapmaksızın 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' hadis-i şerifini düstur edinerek herkesi koruyup kolladığını gururla görmekteyiz. Aynı şekilde bizler de ramazan süresince, kültürümüzün yaşatılmasına ve mukaddes değerlerimizin gelecek nesillerimize aktarılmasına vesile olan bu anlamlı günlerin manevi iklimini hakkıyla değerlendirmek için hep birlikte gayret ettik."

Ümit, Valilik, Bolulu iş insanları ve Türk Kızılay Bolu Şubesi ile ramazan boyunca 33 bin 258 kişiye 5 çeşit sıcak yemek hizmeti sunduklarını da anımsatarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, STK, iş insanları ve hayırsever vatandaşlar tarafından da 4 bin 73 aileye 2 milyon 379 bin 900 lira nakdi, 12 bin 388 aileye gıda, 2 bin 540 aileye 674 bin lira tutarında alışveriş çeki yardımı yapıldığını bildirdi.