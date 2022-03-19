Bolu Valisi Ümit: "Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım" - Haberler

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Bolu Valisi Ümit: "Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım"

AA - Zafer Göder - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünün kaza nedeniyle ulaşıma kapanması Kazanın ardından tünel girişinde alınan emniyet tedbirleri İl Özel İdaresi'ne ait ekiplerin çalışmaları Tünel girişi yakınlarında bekleyen ağır tonajlı araçlar Bolu Valisi Ahmet Ümit'in açıklamaları Bolu Valisi Ümit'ten Bolu...

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünün kaza nedeniyle ulaşıma kapanması

Kazanın ardından tünel girişinde alınan emniyet tedbirleri

İl Özel İdaresi'ne ait ekiplerin çalışmaları

Tünel girişi yakınlarında bekleyen ağır tonajlı araçlar

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in açıklamaları Bolu Valisi Ümit'ten Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama

"Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisinin ulaşmadığını söyledi.

Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.

Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.

Ümit, "Kazaya 18 araç karıştı toplamda, her araçta birer ikişer tane, dolayısıyla 30 civarı yaralıdan bahsediliyor. Şu ana kadar ölüm haberi almadık, inşallah almayız. Ekiplerimizin kurtarma çalışması sürüyor. Hem Bolu'dan hem çevre illerden gerekli takviye alınarak çalışmalar sürüyor. Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yolu vasıtasıyla ulaşımı sağlıyoruz." dedi.

Bolu Valisi Ümit: Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım

Bolu Valisi Ümit: Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım

Bolu Valisi Ümit: Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım

AA / Zafer Göder - Güncel

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Tragger, Bolu, Güncel, Haberler

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