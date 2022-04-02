Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yolu açma çalışmaları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, heyelan meydana gelen Bolu Dağı Tüneli'nde yolu açmak için çalışmalara başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan sonucu Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alan toprakla kaplandı.

Heyelandan Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde ise 1 şerit etkilendi. Ancak toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı yol, çift yönlü kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede yolu açmak için çalışmalara başlarken, trafik akışı İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D-100'e aktarılıyor.

Açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Heyelanın ardından bölgeye jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, heyelanda herhangi bir aracın toprak altında kalıp kalmadığını araştırdı.

Ayrıca ekipler, toprak kayması riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Heyelanın iftar saatine denk gelmesi sayesinde bölgede araç geçişinin az olduğu belirtildi.

Bolu Valisi Ümit, bölgede incelemelerde bulundu

Öte yandan Bolu Valisi Ahmet Ümit, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ümit, gazetecilere, saat 19.50 sıralarında, iftar vaktinde Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikameti Düzce girişinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

"En önemli tesellimiz; heyelan altında herhangi bir araç ya da bir canlı kalmadı." diyen Ümit, yolun tedbir amaçlı çift yönlü ulaşıma kapatıldığını kaydetti.

Ümit, ekiplerin bölgede toprak kayması riskine karşı tedbir aldığını, heyelanın atıklarını temizlemeye başladığını aktararak, "Neticede burası temizlense de teknik elemanlar, mühendisler tarafından konu incelenip izin verilinceye kadar yolu kapalı tutmak mecburiyetindeyiz şu aşamada." dedi.

Trafik akışının Abant ve Kaynaşlı'dan D-100 kara yoluna yönlendirildiğini aktaran Ümit, herhangi bir problemin olmadığını dile getirdi.

Ümit, bölgenin bu yıl yoğun kar yağışı aldığına, lodosla birlikte kar erimelerinin arttığına işaret ederek, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.