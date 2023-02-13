Bolu Valisi Kılıç'tan depremzedeler için yapılan yardımların devam etmesi çağrısı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Bu insanların en az bir yıl her türlü ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Bu insanların en az bir yıl her türlü ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Vatandaşlarımız yardım yapmaya devam etsinler." dedi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve barınmak için Bolu'ya gelen afetzedelerin kayıtlarının alındığı Afetzede Karşılama Merkezi'ni ziyaret etti.

Afetzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve onların taleplerini dinleyen Vali Kılıç, merkeze gelenlere Türk Kızılay tarafından sıcak çorbanın verildiğini ifade ederek, "Kızılay gıda, yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor, evlerinde ihtiyaçlarının karşılanması yönünde destek veriyor arkadaşlar." dedi.

Kılıç, depremin başından beri Bolu halkının seferber olduğunu anlatarak, "Bunu daha önce defalarca yaşayan bir ilden bahsediyoruz. Bölgeye ciddi anlamda yardımlar gönderdik ve yardımlar devam ediyor. Bu insanların en az bir yıl her türlü ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Vatandaşlarımız yardım yapmaya devam etsinler. Bu insanlar sadece bir-iki günlük değil. Evi yıkılmış, zorlu süreçle karşı karşıya. Her türlü ihtiyaçları var." şeklinde konuştu.

Depreme, Gaziantep'in Güvenevler Mahallesi'nde yakalanan ve ailesi ile Bolu'ya gelen İbrahim Yeter de yaşadıkları anlattı.

Barınma ihtiyacını karşılamak için ailesi ile kente gelen Yeter, Vali Kılıç'a yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Yakınlarımızda kayıplarımız vardı. Bizim binamızda hasar var. Zaten Gaziantep'in her yerinde hasar var. Artçı depremler olmaya devam ediyor. İnsanlar giremiyor içeriye." şeklinde konuştu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Yeter, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah, çok şükür her yere yetişmeye çalışıyorlar. Ben gıda toptancısıyım. İlk gün yollar yoktu. Yollar, havalimanları yıkılmıştı. İnsanlar panik halindeydi. İş yerimizi açtık, bütün her şeyimizi dağıttık. Yardım yapan bütün lokantalara malzeme ulaştırdık. Kalacak yer hepimiz için sorundu. Çok şükür insanlar kenetlendi. Çok güzel şeyler oluyor. Orada ailemizi bıraktık çok hüzünlüyüz. Burada yeni ailelerimiz oldu. Deprem yaşayan bir kişi olarak deprem yaşayan başka biri olsa bütün imkanlarımı kullanırım. Gaziantep'ten ne kadar misafir edebilirsem ederim yani. Deprem bize bunu öğretti. Buradaki insanların depremi yaşadığı belli. Güler yüzünden belli. Çok teşekkür ediyorum."