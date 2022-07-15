Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı Açıklaması - Haberler

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Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı Açıklaması

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı Açıklaması

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatilinden dönen ve yola çıkmaya hazırlanan sürücülere trafik kurallarına uymalarını konusunda ikazlarda bulundu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatilinden dönen ve yola çıkmaya hazırlanan sürücülere trafik kurallarına uymalarını konusunda ikazlarda bulundu.

Kılıç, gazetecilere, bayram tatili uzun olunca vatandaşların kendi programlarına göre yavaş yavaş İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere dönmeye başladığını söyledi.

Bolu'da trafiği takip ettiklerini, bayramın başında aldıkları tedbirlerin aynı şekilde sürdüğünü aktaran Kılıç, "Önemli noktalarda emniyet ve jandarma personelimiz yine tedbirleri aldı, vatandaşlarımızı hız ve kemer takma konusunda uyarıyorlar." dedi.

Kurban Bayramı'nda tüm tedbirleri "Bayramınız kemerli olsun" mottosu kapsamında planladıklarını anımsatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Buna sürücülerimizin uymasını istiyoruz. Şimdiye kadar çok şükür Bolu'da trafik kazasında ölümlü olayımız meydana gelmedi. Maddi hasarlı ve hafif yaralı kazalarımız yaşandı. Bundan sonraki süreçte de önemli kazamız olmadan vatandaşlarımızın gidecekleri yere sağ salim gitmelerini arzu ediyoruz. Tüm sürücüleri tekrar uyarıyoruz. Trafik kurallarına mutlaka uyalım, kemerimizi takalım, hız limitlerine uyalım. Sevdiklerimize daha mutlu, huzurlu şekilde ulaşma anlamında bunlar son derece önemli."

Vali Kılıç, trafiğin yoğunluğunu saat saat takip ettiklerini belirterek, "Şu anda da trafikte dönüşlerde sayısal anlamda biraz artış var ama bu artış bizi sıkıntıya sokacak noktada değil. Trafik yoğunluğu çok fazla değil. Trafik akıcı şu anda, yollarımız açık. Polis ve jandarma personeli arkadaşlarımız görevinin başında. Sürücülerden ricamız trafik kurallarına uysunlar. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum." diye konuştu.

AA / Zafer Göder - Güncel

Kurban Bayramı Jandarma Bolu Güncel Haberler

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