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Bolu Valisi Kılıç, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine görevlendirildi

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Bolu Valisi Kılıç, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine görevlendirildi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine görevlendirildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kılıç'ın Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine afet koordinasyon çalışmaları için görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Kılıç'ın Kahramanmaraş'taki görev süresi boyunca yerine Vali Yardımcısı Fatih Damatlar'ın vekalet edeceği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Bolu Valiliği Kahramanmaraş Güncel Haberler

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