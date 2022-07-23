Bolu Valisi Kılıç, içme suyundan etkilenen hastaları Ankara'da ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Valisi Kılıç, içme suyundan etkilenen hastaları Ankara'da ziyaret etti

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu Valisi Kılıç, içme suyundan etkilenen hastaları Ankara'da ziyaret etti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek Ankara'da tedavi altına alınan hastaları ziyaret etti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek Ankara'da tedavi altına alınan hastaları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Kılıç, Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastaneye başvuran ve tedavileri için Ankara Şehir, Sami Ulus Eğitim ve Araştırma ile Cebeci hastanelerine sevk edilen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla ilgilenen Kılıç, tüm vatandaşların tedavi süreçleri hakkında doktorlardan ayrıntılı bilgi alarak süreci yakından takip ettiğini kaydetti.

AA / Zafer Göder - Güncel

Araştırma Ankara Ulus Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title