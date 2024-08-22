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Bolu Valisi Kılıç: 2 yerleşim yerinden 123 vatandaşımız tahliye edildi

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınında 11'inci saat geride kaldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangının kontrol altına alınamadığını belirterek, 123 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

'BOLU VALİSİ KILIÇ: 2 YERLEŞİM YERİNDEN 123 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ'

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınında 11'inci saat geride kaldı. Yangına müdahaleler Ankara'dan ve çevre illerden gelen ekipler tarafından sürüyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangına ilişkin yaptığı bilgilendirmede yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, "Gündüz yoğun bir şekilde havadan ve karadan müdahale yapıldı. Şu anda da yangın etrafı araçlarla çevrilmeye çalışılıyor. Nerede yangın varsa o noktalara personel ulaşmaya çalışıyor. Yangınla beraber iki tane yerleşim yerinde biz 123 kişinin tahliyesini sağladık. Ayrıca, Demirler Köyü'nün yaylasında kullanılmayan 10 tane ev vardı, bunlar yandı. Ancak vatandaşımızda herhangi bir yaralanma veya can kaybımız söz konusu değil. Şu an itibarıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor, bütün birimler burada. Orman bakanlığı personeli, AFAD'dan jandarmadan, emniyetten, Kızılay'dan ve sağlık teşkilatı aynı şekilde devletin bütün kurum ve kuruluşları şu anda yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor" diye konuştu.

'DEMİRLER KÖYÜ YAYLASINA YOL AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda Demirler Köyü yaylasında sıkıntımız var. Orada vadinin içerisinde yangın var. Oraya yol açmaya çalışıyor orman bakanlığı personeli. Açtıktan sonra da orada yangın söndürme araçlarıyla beraber müdahale edilecek. Ama şu an itibariyle etrafı çembere alınmaya çalışılıyor. Yerleşim yerlerini şu an tehdit eden bir durum yok. Öğleden sonra yangın Demirler Köyü'ne ulaştığında sıkıntı yaşandı ama çok şükür evlere sirayet etmeden zamanında müdahale ve evleri de kurtarmış olduk, hepimize geçmiş olsun."

Vali Kılıç, yangının çıkış sebebine ilişkin soruya ise "İnsan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Tabii yangın bölgesi Kızılcahamam Ankara sınırları içerisinde. Oradaki Kızılcahamam Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor. Onların kontrolünde sorumluluğunda soruşturma devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızılcahamam Gerede Ankara Dünya Bolu Çevre Doğal Afet Dünya Güncel Haberler

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