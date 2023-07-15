Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıç, mesajında 15 Temmuz'un vatanın bütünlüğüne göz diken hainlere karşı kazanılan demokrasi zaferini vurgulayarak, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kılıç, mesajında, devletin bekasını, istikbal ve istiklalini etkileyen önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz 2016'da, vatanın bütünlüğüne göz diken, millet iradesine pranga vurmayı amaçlayan, sivil, genç, yaşlı demeden milletin canına kasteden hainlere karşı yüce milletin tarih sayfalarına altın harflerle yazılan demokrasi zaferi kazandığını belirtti.

Bu günün, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirmek adına önemli fırsat olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bizi bölmek, ayrıştırmak, demokrasimize gölge düşürmek ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyenlere karşı kenetlenmeli ve demokrasimize sahip çıkmalıyız. Tüm dünyaya hür doğduğumuz topraklarda hür yaşayacağımızı bir kez daha ilan ettiğimiz demokrasi zaferimizin 7'nci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan ve millet iradesi uğrunda hiç düşünmeden şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ise afiyetler diliyor, Bolulu hemşehrilerim başta olmak üzere aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."