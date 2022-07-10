Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük'te taşkın yaşanan alanları inceledi Açıklaması - Haberler

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük'te taşkın yaşanan alanları inceledi Açıklaması

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük'te taşkın yaşanan alanları inceledi Açıklaması

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, su taşkınları meydana gelen Göynük'ün Hasanlar, Himmetoğlu, Çayköy, Kuyupınar, Kayabaşı ve Boyacılar köylerine giderek inceleme yapan Kılıç, ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

Vatandaşları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, AFAD ve DSİ başta olmak üzere tüm ekiplerle çalışmalara ivedilikle başladıklarını bildirdi.

Taşkın sonucunda evleri ve tarım arazileri zarar gören vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Kılıç, "Bölgedeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çok şükür can kaybımız yok. Taşkın anında aracının içinde mahsur kalan bir vatandaşımıza gerekli müdahale gerçekleştirilmiştir. Vatandaşımızın sağlık durumu iyi olup tedbiren müşahede altına alınmıştır." bilgisini verdi.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlükleri ve Defterdarlık yetkililerinin en kısa zamanda bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacağı belirtilirken, olası sel ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, hava koşullarına göre planlama yapılması istendi.

Dün akşam söz konusu bölgelerde meydana gelen su taşkınları nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, meyve ağaçları ve evler hasar görmüş, suya kapılan araçtaki 1 kişi AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarılmıştı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Göynük Bolu AFAD su Güncel Haberler

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