Bolu Valisi Erkan Kılıç'a ziyaret - Haberler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Valisi Erkan Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete Rektör yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Kamil Gürel ve Genel Sekreter İhsan Ağcan da eşlik etti.

Vali Kılıç, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rektör Alişarlı ve yönetimine teşekkür etti.