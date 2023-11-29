Bolu Valiliği 'Kimse Sokakta Kalmasın' Projesiyle Yardım Elini Uzatıyor

Bolu Valiliği, soğuk havaların etkisiyle sokakta kalan, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmak için 'Kimse Sokakta Kalmasın' projesini başlattı. İhtiyaç sahibi vatandaşların valiliğe veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.

Bolu Valiliği, 'Kimse Sokakta Kalmasın' sloganı ile sokakta kalan, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Bolu'da soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte Bolu Valiliği tarafından 'Kimse Sokakta Kalmasın' sloganıyla yürütülen proje başlatıldı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda, ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve kalacak yeri olamayan vatandaşların valiliğe veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İhtiyaç sahibi, kimsesiz ve kalacak yeri olamayan vatandaşlarımızdan lütfen bizi haberdar edin. Valiliğimizce kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir edelim" ifadelerine yer verildi. - BOLU