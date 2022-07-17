BOLU TÜNELİNDE TIR' IN LASTİĞİ BOMBA GİBİ PATLADI

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, yönü nde seyir halindeki TIR'ın lastiği tünel içerisinde bomba gibi patladı. Sürücüler bir süre ne olduğunu anlamaya çalışırken, yoluna 4'lü ikaz ışıklarını yakarak devam etti. Bomba gibi patlayan sesin kaynağı, seyir halinde TIR'ın lastiği olduğu anlaşıldı. O anlar bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı. Tır sürücüsü kontrollü bir şekilde tünelden çıktıktan sonra Emniyet şeridinde durabildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel