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Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi

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Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçesinde okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilere yönelik yangınla mücadele eğitimi verildi. Daha sonra ekipler tarafından yangın esnasında yapılacak çalışmalar uygulamalı gösterildi. Öğrenciler, itfaiye personeli ile birlikte yangın tüpü kullanarak yangını söndürdü.

Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçesinde okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilere yönelik yangınla mücadele eğitimi verildi.

Daha sonra ekipler tarafından yangın esnasında yapılacak çalışmalar uygulamalı gösterildi.

Öğrenciler, itfaiye personeli ile birlikte yangın tüpü kullanarak yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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