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Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği AFAD Tarafından Akredite Edildi

Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği AFAD Tarafından Akredite Edildi
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Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği, AFAD tarafından yapılan inceleme ve tatbikat sonucunda akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı ve Bolu'nun 6. akredite derneği oldu.

Bolu'da tüm şartlarını tamamlayarak akreditasyon sürecini tamamlayan Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği, AFAD tarafından akredite edildi.

Derneğin akredite sürecinin tamamlanması için AFAD Başkanlığı tarafından yapılan 2 günlük incelemenin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Civril Mahallesi'nde düzenlenen tatbikat kapsamında senaryo gereği Afyonkarahisar'da meydana gelen bir depreme intikal eden dernek üyeleri, bölgede çadır kurarak kamp alanı oluşturdu. Enkaz alanında arama kurtarma çalışması yapan üyeler, 3 depremzedeyi başarılı şekilde kurtararak tatbikatı tamamladı.

Yapılan akreditasyon incelemesi ve tatbikatının ardından 28 üyesi bulunan Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği, Bolu'nun 6. akredite derneği oldu.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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