Bolu Protokolü'nden 23 Nisan Kutlaması: Çocuklara Makam Koltukları Devredildi

Bolu protokolü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını çocuklara bıraktı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, makam koltuğunu Sakarya Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ozan Bulut'a devretti.

Ozan Bulut'la bir süre gelecek planları hakkında sohbet eden Aydın, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlık koltuğuna, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4-D sınıfı öğrencisi Ali Ömer İbar geçti.

Temsili makam devir teslim törenindeki konuşmasında Özcan'a teşekkür eden İbar, "'Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar.' diyor Atatürk. TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, biz Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile görüşen İbar, 90'lı yıllardaki oyunların yeniden hayat bulabileceği "çocuk sokağı" projesinin gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Görüşme, toplu fotoğraf çekimi ve anı defterinin imzalanmasının ardından sona erdi.

Yeşilay Bolu Şubesi Başkanı Bayram Erden de koltuğunu çocuklara devretti.

Yeşilay Danışma Merkezi'ni ziyaret eden Sude Ravza Gül ile Yusuf Kaya Yeşilay başkanlık koltuğuna oturdu.

Yusuf Kayra, çocuklar olarak bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve mutlu bir gelecek istediklerini söyleyerek, "Kötü alışkanlıklara dur diyelim" mesajını verdi.

Sude Ravza Gül ise gerçek mutluluğun zararlı alışkanlıklarda değil, birlikte geçirilen güzel zamanlarda olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle kitap okumayı, spor yapmayı, arkadaşlarıyla oynamayı ve aileleriyle vakit geçirmeyi tercih ettiklerini ifade etti.