Bolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda 2 otomobil ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden B.A. yönetimindeki 34 BEA 522 plakalı otomobil sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, aynı yöne giden C.K. yönetimindeki 34 DOK 607 plakalı otomobille çarpıştı. E.K idaresindeki 01 KL 642 plakalı TIR ve M.K. yönetimindeki 07 AHM 608 plakalı TIR da kazaya karıştı. Kazada 34 DOK 607 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafik tek şeritten verildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yoldan kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Oğuzhan EKE /BOLU,