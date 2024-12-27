Bolu Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarparak ağır hasar aldı ve sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AYJ 257 plakalı otomobil, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gerede Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tavanı ve ön kısmı kopan otomobilde sürücü sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.