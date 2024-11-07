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Bolu Otoyolu'nda Jandarma Trafik Denetimi

Bolu Otoyolu'nda Jandarma Trafik Denetimi
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen trafik denetiminde sürücüler kontrol edildi ve kurallara uymayanlar cezalandırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, otoyolun Bolu geçişinde trafik güvenliğine yönelik çalışma yürüttü.

Otoyolun doğu gişelerindeki denetimde jandarma ekipleri, durdurulan otomobil, kamyon, tır, otobüs ve motosikletleri denetledi, sürücüleri kontrol etti.

Kurallara uymayan ya da eksik belgesi olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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