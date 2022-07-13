Bolu OSB'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci alımına başladı

Bolu Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 102 öğrenci kontenjanıyla eğitim ve öğretim hayatına başlayacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bolu OSB'deki lisenin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci almaya başladığı belirtildi.

Makine ve tasarım, endüstriyel otomasyon ve moda tasarım teknolojileri alanlarında öğrenci alacak okulu tercih edeceklerin hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de sektörün sunmuş olduğu imkanlarla daha donanımlı şekilde mezun olacağı ifade edildi.

Okuldan mezun olduktan sonra işe başlama hususunda zorluk yaşamayacak öğrencilerin, OSB'deki işletmelerin imkanlarından daha fazla istifade edebileceği kaydedildi.

20 Temmuz'a kadar devam edecek tercih döneminde okulu kayıt yaptıracak öğrencilere, ücretsiz yemek ve ulaşım imkanı da sunulacağı belirtildi.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, sektörün önde gelen işletmelerinde iş başı eğitimi almaları ve staj görmelerinin yanı sıra burs imkanına da kavuşacağı duyuruldu.