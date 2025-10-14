Bolu Ormanlarında Kızılgeyik Görüntülendi
Bolu'da karla kaplı ormanda doğa gezisi yapan Sefa Eskioğlu, rastladığı kızılgeyiği cep telefonuyla kaydetti.
BOLU'da karla kaplı ormanda doğa gezisi yapan bir vatandaş tarafından kızılgeyik görüntülendi.
Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da doğa gezisine çıkan Sefa Eskioğlu, karlar içinde ilerleyen bir kızılgeyiği fark etti. Eskioğlu, o anları cep telefonuyla kaydetti. Karla kaplı ağaçların arasında dolaşan kızılgeyik, daha sonra gözden kayboldu.
HABER: Mutlu YUCA/BOLU,
