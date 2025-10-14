Haberler

Bolu Ormanlarında Kızılgeyik Görüntülendi

Bolu'da karla kaplı ormanda doğa gezisi yapan Sefa Eskioğlu, ilerleyen bir kızılgeyiği cep telefonuyla kaydetti.

BOLU'da karla kaplı ormanda doğa gezisi yapan bir vatandaş tarafından kızılgeyik görüntülendi.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da doğa gezisine çıkan Sefa Eskioğlu, karlar içinde ilerleyen bir kızılgeyiği fark etti. Eskioğlu, o anları cep telefonuyla kaydetti. Karla kaplı ağaçların arasında dolaşan kızılgeyik, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
