Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, Göynük'te Ağaçlandırma Çalışmalarını İnceledi

Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, Göynük'te yapılan çalışmaları inceledi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Kanbur, İşletme Müdürü Ahmet Öztürk'ten gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Personelle sohbet eden Kanbur, daha sonra 2024'de Bekirfakılar köyü mevkisinde çıkan yangında zarar gören sahada yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını inceledi.

Kanbur'a Bolu Orman Bölge Müdür yardımcıları Yılmaz Yıldız ve Mustafa İşçioğlu da eşlik etti.

Yeniçağalı çiftçiler, Bursa Agro Green Tarım Fuarı'na gezdi

Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ziraat Odası üyesi olan çiftçiler ve vatandaşlarla Bursa Agro Green Tarım Fuarı'nın ziyaret edildiği bildirildi.

Açıklamada, tarım, hayvancılık, yem, tohumculuk, tarım makineleri, sulama sistemleri ve sera teknolojileri gibi birçok alanda yeniliklerin tanıtıldığı fuara, ilçeden giden üreticilerin ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Tarım Müdürü Engin Konuk, şunları kaydetti:

"İlçemizden vatandaşlarımızı ve çiftçilerimizi fuara getirerek sektördeki yenilikleri yerinde görmelerini sağladık. Tarımda modern tekniklerin ve yeni teknolojilerin tanıtılması, üreticilerimizin vizyonuna önemli katkı sunuyor. Ayrıca fuarda tarım makineleri, yem teknolojileri, tohumculuk ve hayvancılık alanlarında sergilenen gelişmeler, ilçemizdeki tarımsal üretimin verimliliğini artırmak açısından yol gösterici olacak."