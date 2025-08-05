Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Yangın Gözetleme Kulelerine Kameralı Sistem Kuruyor

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 13 yangın gözetleme kulesinin 4'ünde bulunan kamera sistemleri, yangınlara erken ve etkili müdahale için kritik rol oynuyor.

Bölge Müdürlüğü, toplam 637 bin 973 hektarlık alandaki orman varlığının doğal ya da insan kaynaklı yangınlardan korunması ve çıkacak yangınların erken tespiti için teknolojiden faydalanıyor.

Orman yangınlarının tespit edilmesi için büyük öneme sahip gözetleme kulelerinden hakim tepelerde bulunanlardan 4'üne kurulan kamera sistemiyle ormanlar anbean izleniyor. Kameralardan tespit edilen en küçük duman bile ekiplerce kontrol edilerek erken müdahale sağlanıyor.

Yıl içinde, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan 4 yangın gözetleme kulesine daha kamera sistemi kurulması planlanıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, AA muhabirine, müdürlük binasında tüm ormanlık alanların anlık izlendiği "Yangın Harekat Merkezi" kurulduğunu belirtti.

Turalı, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında herhangi bir yangın başladığında uzmanlarla teknolojiyi kullanarak süreci yönettiklerini anlatarak, "Bolu ormanlarında kule kullanımı çok eski yıllardan beri var. Bu şekilde ormanların yangına karşı gözetlemesi yapılıyor ama son yıllarda teknolojiyle buralarda insanla gözetlemenin yanında kamerayla gözetleme faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz." diye konuştu.

Müdürlük bünyesindeki 13 yangın gözetleme kulesinden 4'ünde kameralı sistemin bulunduğunu aktaran Turalı, "2025 yılı itibarıyla arkadaşlar çalışmalarını yapıyor, 4 kulemize daha kamera sistemi montajını yapacağız. Toplam 8 kulemizde gözetleme faaliyetini kamerayla yürüteceğiz." dedi.

Turalı, ilerleyen yıllarda tüm kulelere kamera sistemi kurulmasının planlandığına değinerek, şöyle devam etti:

"İlk başta kamerayı kurduğumuz kulelerde aynı zamanda personel de bulunduruyoruz. Belli süre hem insanla gözetleme faaliyeti yürütülüyor hem de kamerayla gözetleme devam ediyor. Daha sonra personeli indirip sadece kamerayla gözetleme sistemini yürütüyoruz. Ayrıca biz buradan kontrol ve gözetleme yapıyoruz. İşletme müdürlüklerinin merkezinde de gözetleme faaliyeti devam ediyor."

"Teknolojinin avantajı orman yangınları açısından çok büyük. Ciddi anlamda teknolojiyi kullanıyoruz." diyen Turalı, Yangın Harekat Merkezi'nde bulunan 4 ana ekranda araçların konumlarını, İHA'lardan gelen görüntüleri, yangın gözetleme kuleleri ile yangına müdahale eden helikopterlerin kameralarından aktarılan görüntüleri takip ettiklerini anlattı.

Turalı, araç takip ekranını yangın anında aktif olarak kullandıklarından bahsederek, şunları kaydetti:

"Yangın anında araçların yangın etrafına dizilişlerini görüyoruz. Onlar yangının içinde oldukları için biz buradan görüp 'Yanında yol var, vadi var. Bunlara dikkat et' şeklinde yönlendiriyoruz. İkinci ekranımız İHA. Türkiye'de biliyorsunuz artık ormanlar İHA ile gözetleniyor. Bir yangın anında da çok faydasını görüyoruz. İHA görüntülerimizde termal görüntüler kullanılıyor. Yangının enerjisinin yüksek olup olmadığı, enerjinin nerede yoğunlaştığı gibi detayları buradan çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Ayrıca yer ekiplerinin görmediği spot atma dediğimiz bir tabir var. Farklı noktalarda tekrardan yangın başlayabiliyor. Bunu İHA çok net şekilde tespit edip bize bilgiyi veriyor. Biz de hemen arkadaşları oraya yönlendirip daha fazla büyümeden müdahalemizi yapıyoruz."

Üçüncü ekranda da gözetleme kulelerinin kameralarıyla yangın alanında çalışan söndürme helikopterlerinin kaydettiği görüntüleri takip ettiklerini bildiren Turalı, "Kulelerde bulunan kameraların görüntüleri buraya anbean anlık olarak aktarılıyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde şu an 4 kulemiz kameralı. Bunların çok ciddi zoomu var ve netliği yüksek. Detayları çok net görebildiğimiz ekranımız var. Ayrıca burada helikopter çalıştığında onların gittiği güzergahları ve yangının durumunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezdeki dördüncü ana ekranda ise Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Yangın Kararı Destek Programı"nın yer aldığını aktaran Turalı, tüm sistemlerin yangının erken tespiti, müdahale edilmesi ve hızlı şekilde söndürülmesi için aktif şekilde kullanıldığını sözlerine ekledi.