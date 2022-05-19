Bolu'nun yükseklerine mayıs karı - Haberler

BOLU'da, mayıs ayında hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Bolu'da hava sıcaklığı, bugün sabah saatlerinden itibaren aniden düştü. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Koçumlar Yaylası, Seviller Yaylası, Gerede Hacıveli Yaylası ve Sarıalan Yaylası başta olmak üzere birçok yerde kar yağışı etkili oldu. Yaylalarda bulunanlar, manzarayı görüntüleyip, sosyal medyada paylaşırken, mayısta kara şaşırdıklarını yazdı.