Bolu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Güncelleme:
Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. At Yaylası mevkiinde çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bolu'da gece saatlerinden bu yana aralıklarla yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağdı. At Yaylası mevkiinde sabah erken saatlerde yağan karla birlikte çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
