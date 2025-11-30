Bolu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Bürnük Yaylası'nı beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde etkisini yitiren kar, cep telefonlarıyla görüntülendi.
Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel