Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini yitirdi.

Yağışın ardından kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı Alpağutbey, Alpağut, Kılıçarslan, Kültür, Sağlık, Dodurga, Sarıcalar, Salıbeyler mahallelerinde 15 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışma yürüttü.