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Bolu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Bolu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının sıfır dereceye düşmesiyle birlikte kar yağışı meydana geldi. Aladağ ve kayak merkezi Kartalkaya mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU'nun yüksek kesimlerinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı. Aladağ ve kayak merkezi Kartalkaya mevkisinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfır dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağdı. Aladağ ile kayak merkezi Kartalkaya mevkisinde kar yağışıyla ormanlar beyaza büründü. Yağışın ardından çam ormanları da karla kaplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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