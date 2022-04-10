Bolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı - Haberler

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Bolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Bolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.

BOLU (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Bolu'da sağanak şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Meteoroloji, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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