Bolu'nun Yeniçağa İlçesinde Odunluk Yangını Çıktı
Yeniçağa ilçesindeki Selim Özcan'a ait odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında odunluk kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kındıra köyü Bey Mahallesi'nde Selim Özcan'a ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında odunluk kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel