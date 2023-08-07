Üye Girişi
Haberler

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı İmamlar köyünde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 dönümlük alan küle döndü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 dönümlük alan küle döndü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı İmamlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmamlar köyü yakınlarında bulunan ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Durum vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine Mudurnu, Göynük ve Nallıhan ilçelerinden arazözler sevk edildi. Kısa süre içerisinde yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Çıkan yangında 2 dönümlük alanın yandığı ifade edildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mudurnu Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title