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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ahşap ev yangını

11 Aralık 2023 17:34 Güncelleme: 17:36 Abone Ol

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve bitişiğindeki bir ev de kısmen zarar gördü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.