Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ahşap ev yangını
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve bitişiğindeki bir ev de kısmen zarar gördü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi 50. Yıl Sokak'ta, Metin Güder'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki bir ev de kısmen zarar gördü.
Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.