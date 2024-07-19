Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yayla Orman İşletme Şefliği sorumluluğundaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Yangına Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve ekipler müdahale etti.
Sarp bir arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.