Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde orman yangını söndürüldü

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Deveci köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangının çıktığı alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.