Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde orman yangını söndürüldü
Güncel Haberler
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Deveci köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangının çıktığı alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı Deveci köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürdü.
Ekiplerin yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel