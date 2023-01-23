Bolu'nun incisi Gölcük, yarıyıl tatilinde ilgi odağı oldu

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Gölcük Milli Parkı, yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Ziyaretçiler, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve 'Bolu'nun incisi' olarak bilinen Gölcük Milli Parkı, güneşli günde ziyaretçilerini ağırladı. Yemyeşil ormanların arasında bulunan Gölcük, yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu. Doğada keyifli vakit geçiren misafirler, çocuklarıyla göl çevresinde yürüyüş yaptı, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

"Temiz havayı ciğerlerimizde fazlasıyla hissettik"

Tekirdağ'dan meslektaşlarıyla birlikte Gölcük'e gelen öğretmen Mehmet Zeren, "Bu mevsimde kar beklentimiz boşa çıkmış oldu ama yine de çok güzel bir doğaya sahip. Temiz havayı ciğerlerimizde fazlasıyla hissettik. Kar bekliyorduk ama kar yağmadığını öğrendik. Beklediğimiz kar manzaraları yerine yeşillik, göl ve doğa manzarasıyla karşılaştık. Yine de bu bizim için güzel" dedi.

"Çok beğeniyorum"

Bolu'ya tatil amaçlı gelen ablasıyla birlikte Gölcük Milli Park'ında zaman geçiren Funda Dilmaç, "Burayı çok beğeniyorum. Yazın da gelmiştim. Gelen bütün misafirlerimi öncelikle Gölcük'e getiriyorum. Yazın her yer yeşil oluyor ama kışın bile havası çok güzel, çok seviyorum. Bugün hava çok güzeldi. Ablamı getirdim. Onunla da burada keyifli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

"İlk defa geldik, gayet güzel"

Yarıyıl tatilini Gölcük Milli Park'ında değerlendiren Selçuk Kültekin ise "İlk defa geldik, gayet güzel. Yoğun ilgi de var. Umduğumuzdan da güzel çıktı. Buraya Sivas'tan geldik, orada da kar yağmamıştı. Burada da kar göremedik. İnşallah kar yağar" şeklinde konuştu.