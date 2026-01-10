Bolu'nun güneyi için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu'nun güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar beklediğini açıkladı. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun güneyinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren yüksek yerler başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
