Gerede Demirler köyünde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
BOLU'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
BOLU'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
BOLU'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
"Ayakkabı dağıtımı" ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti