Bolu'nun en uzun süredir evli çiftinin 65 yıldır bitmeyen aşkı

BOLU'da, 65 yıllık evli, 3 çocuk ve 4 torun sahibi Sıddıka (81) ve Mehmet Güney (86) çifti, bahçe içerisindeki evlerinde hayatlarını sürdürüyor. Kayıtlara göre Bolu'nun en uzun süredir evli olan çifti unvanını taşıyan çiftten Mehmet Güney, "Ömrümüz çok güzel geçti. Bana çok iyi bakar, o benim hayat arkadaşım" dedi. Sıddıka Güney de "Evlilik işi biraz şans, piyango" diye konuştu.

Bolu'da Devlet Su İşleri'nde inşaat teknikeri olarak çalışan Mehmet Güney, 1958 yılında ailesinin evlenmesi için uygun gördüğü kendisinden 5 yaş küçük Sıddıka Güney ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyip, birbirine aşık olan çift, dünyaevine girdi. Beşkavaklar Mahallesi'nde dönemin DSİ lojmanları olarak kullanılan tek katlı bahçe içerisindeki evlerine yerleşen Güney çifti, tüm yaşamları boyunca burada oturmaya devam etti. Yarım asrı geçen evlilikleri boyunca ikisi kız 3 çocukları olan Güney çiftinin birbirine olan sevgileri hiç azalmadı. 4 torun sahibi yaşlı çift, evliliklerinde 65 yılı geride bırakmalarına rağmen ilk günkü aşkla birbirlerinin elini tutmayı sürdürüyor. Çift, kayıtlara göre Bolu'nun en uzun süredir evli çifti unvanını taşıyor.

Yeni evlenecek gençlere de tavsiyelerde bulunan Mehmet Güney, "Önemli olan saygı, sevgi. Anne ve baba kıymetini çok iyi bilsinler, iyi öğrensinler. Babalarına annelerine saygı göstersinler" ifadelerini kullandı.